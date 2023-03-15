發發3月新品包括復刻紅茶優格(左起)、發發復刻紅茶、復刻紅鮮奶茶，35元起。（發發提供）

近來民眾偏好無糖低負擔的手搖選擇，就算點購加料飲品，也有至少3成人會要求無糖，讓不少飲料店開始推清爽又消暑的新品。好比珍煮丹開賣山茶花系融合蜂蜜的4款新飲品；發發則以復刻紅茶為基底，推出全新懷舊時光系列，其中「復刻紅茶優格」口感不苦澀並融入優格，絲毫不膩口。

百花盛開的季節，山茶花因獨特花香味受到珍煮丹賞識，品牌將此花卉帶入飲品打造「山茶花系調飲」，第一款飲品「山茶花採蜜 青茶」，用最純粹的茶湯加入蜂蜜，茶香與蜜香緩緩在嘴裡綻放；第二款「山茶花採蜜 奶蓋」最獨特之處是茶湯上方蓋上的純白色奶蓋也帶有山茶花風味，口感綿密厚實且香氣濃烈，適合喜愛清爽茶飲控的選擇。

去年一上市就熱賣的桂花凍配料，這一次結合山茶花茶湯、蜂蜜與檸檬打造出完美比例「山茶花採蜜 桂花檸檬」，除了可品嘗到茶底香氣外，蜂蜜的甜與檸檬的酸相互襯托，增添豐富度。奶茶愛好者也喜歡的「山茶花採蜜 厚奶茶」，入口就可喝到茶湯融合奶的醇厚風味，微甜蜂蜜與奶蓋的層層堆疊提升整體風味。15日起全台門市為慶祝新品登場，凡加入珍煮丹會員完成春季好運互動，即可獲得山茶花系列飲品5元抵用券。

氣候宜人的春日午後，最適合來杯清新順口的茶飲提神醒腦。3月療癒系優格飲「發發」以復刻紅茶為基底，推出全新「懷舊時光系列」，復刻紅茶的馥郁茶香與優格甜蜜滋味，喚醒珍藏已久的美好記憶，發發伴你復習生命中的每個珍貴時刻，細細品味後穩妥收藏，接著元氣滿滿迎接全新挑戰！

發發主打品項包括「復刻紅茶優格」，以清新復刻紅茶加入爽口雪比優格，茶香與優格甜味迸發，不過份甜膩；「發發復刻紅茶」入口帶有決明子香氣，清新淡雅的懷舊茶香，彷彿穿越時空感受過往的單純與美好；「復刻紅鮮奶茶」紅茶與鮮奶的經典組合，滋味與香氣的絕佳搭配，如同回到了學生時期，療癒心靈。24日至25日，發發單茶與鮮奶茶系列皆享9折幸福價。