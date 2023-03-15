民進黨今中常會，黨主席賴清德繼昨天與正國會餐敘時，特別說明自己沒有「落跑」，今天中常會，賴清德又再度跟中常委說明說，「誠信條款」通過後，也有一些人不瞭解，「我每一個職務的轉換，其實都符合民進黨的規定，原任期一定是超過二分之一，不違背民進黨的規定我才轉戰下一個職務」，這一點也特別利用這個機會跟常委報告，也讓黨中央的同仁能夠知道。

此外，賴清德還說，他在今天早上九點半已經登記黨內的總統初選。根據民進黨的規定，如果在禮拜五以前有另外同志登記的話，他必須要依規定來進行請假的動作，到時候再請常會選出代理主席主持初選的工作。

賴清德日前推動「誠信條款」，被國民黨痛批，賴清德才是落跑王；民進黨發言人張志豪轉述中常會中賴清德今在會中提到，「誠信條款」通過之後，社會有肯定的，當然也有批評的，但是他特別利用這個機會再次跟大家報告，其實這個精神是，第一個就是九合一選舉之後，他巡迴各縣市黨務座談，有很多基層的黨內同志，或者是基層的民眾，對於誠信，就是說當選之後馬上就轉換跑道，其實有很多意見。

他說，固然，批評的對象是在野黨，當然也適用本黨，在這種狀況之下，他又考量到，過去民進黨有二分之一條款，就是原職務任期沒有超過二分之一，當時民進黨規定不能夠轉戰下一個職務，這是過去民進黨二分之一條款的規定。

賴清德指出，當然，他們也很清楚現在是不宜去訂二分之一條款，也來不及，所以就改用建議的方式，提供給協調小組來做參考，做這樣的補充。

賴清德說，誠信條款通過之後，也有一些人不瞭解，因為他每一個職務的轉換，其實都符合民進黨的規定，原任期一定是超過二分之一，不違背民進黨的規定我才轉戰下一個職務，這一點也特別利用這個機會跟常委報告，也讓黨中央的同仁能夠知道。

此外，今天中常會中通過核定2023年總統暨立委提名初選民調執行單位。