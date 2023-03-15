民調勝費鴻泰、許淑華！藍營力拼5縣市立委全壘打 徐巧芯點出「空窗期」：不能放棄監督賴清德

國民黨15日成立「中央選戰策略會報」，黨主席朱立倫指派秘書長黃健庭任召集人，成員包含立委傅崐萁、台南市前議長李全教等，並目標台北市、台中市、彰化縣、南投縣和雲林縣全壘打。國民黨台北市議員徐巧芯表示，在國民黨提出總統候選人前，同時也要堅持對民進黨主席賴清德的監督，否則將對全壘打產生負面影響。

徐巧芯受訪指出，五縣市全壘打當然有機會，但必須思考到民進黨主席賴清德宣布參選，國民黨3、4和5月都將面臨不知道總統候選人的情況，但也並非是催促黨內儘快提名，而是在提出候選人前的空窗期，不能放棄對賴的監督，足夠在前線監督賴的人，在空窗期要先就定位。

徐巧芯解釋，不能讓賴在地方基層爭取支持時，國民黨卻一點動靜都沒有，否則將對於立委全委產生負面影響。國民黨提早宣布徵召人選外，也不能放棄空窗期對民進黨，尤其對賴的權力監督。

至於中央選戰策略會報成員，徐巧芯則說道，當然很緊張，先前曾匿名檢舉傅崐萁賄選卻遭公布名字，看到名單有點瑟瑟發抖，但關關難過關關過，不管何種制度，只要努力爭取選民認同還是可以過關。