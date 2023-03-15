高雄一名22歲黃姓男大生，13日晚間7時許，從家裡騎重機準備出門上課，疑似因重機發出的噪音過大擾民，51歲孫姓男鄰居氣到衝出來，往男大生安全帽上「巴蕊」，兩人最後吵到請警察到場處理才解決紛爭，而男大生也已驗傷準備提告。

事後男大生將監視器畫面上傳至臉書社團「爆料公社」，發文指稱14日晚上7點鐘，他要出門去上課，隔壁鄰居覺得他的車子很吵，發了瘋似的直接從家中衝出來，往他的頭部用力的打下去，「我當下覺得有夠莫名其妙，也有報警了，當天晚上也到長庚醫院開診斷證明」，詢問網友對方的行為可以是否可以提告，並加註對方應該有喝酒。

而監視器畫面也有錄到重機引擎發動的聲音，當時2人在門外吵得不可開交，而男大生的父親聽聞聲響後也打著赤膊、拿了棍子加入戰場，事後雙方報警處理才平息紛爭。

不過影片曝光後，不少網友卻逆風指責男大生，「超級討厭排氣管很大聲的任何車，吵死了」、「真的吵，你自己在騎都不知覺，那種震動若沿著巷弄傳到屋裡真的很難受！」、「你的車確實挺吵的，如果你家旁長期有人在施工，你自己應該也會躁鬱吧！雖說打人不對，但為避免造成他人困擾，想辦法去裝個消音吧」。