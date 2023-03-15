我中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚指示外交部長著手與大陸建立正式關係，與我國邦交關係已搖搖欲墜。國民黨立委陳以信今質詢時表示，蔡英文總統即將過境美國訪問中美洲，並未去宏都拉斯，是否中共刻意針對蔡總統過境訪美的打擊？國防部長邱國正坦言，不排除有這種可能；國安局副局長陳進廣也說，會持續掌握中共拉攏、接觸友邦官員等行為。

陳以信說，宏都拉斯過去與台灣相當密切，尤其是軍方，很多將領、高階官員都在台訓練，馬政府時期非常重視宏都拉斯關係，當時前總統馬英九去瓜地馬拉，特別與中美洲幾個邦交國家見面，而宏都拉斯當時也有派重要內閣部長，當時一看到時任國安會秘書長高華柱就馬上敬禮，原來是因為高華柱曾是學生部指揮官，所以對該部長非常尊敬，而高當時跟宏都拉斯總統又是非常好的朋友，「雙邊很多邦交關係是靠這些交換關係所維繫下來」。

陳以信強調，台宏邦交關係非常難得、重要，今天要講說是否受到衝擊還不知道，但希望國安局可以好好做準備、研判，也要問國安局，此事發生在蔡英文宣布過境美國訪問中美洲，獨漏宏都拉斯之際，國安局、國防部是否有研判，此為中共刻意針對蔡英文即將過境訪美所進行的打擊？

邱國正回應，軍事外交也是整個國家外交一環，要配合、支持，但至於舉措為何，並未做深入研判，但並不排除有中共針對性拉攏的可能性，國防部會料敵從寬。

陳進廣則說，中共透過各種手段去拉攏邦交國從未間斷，有關相關議題國安局都有掌握，並提供權責機關處理，針對這議題會按照標準作業程序進行後續損害控管，針對這部分絕不排除，與此同時，中共拉攏其他國家、接觸官員等，國安局都持續掌握，也和相關友邦國家密切接觸。