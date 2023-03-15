國民黨中常會今通過「中央選戰涉略會報」10人名單，其中包含曾涉及賄選案的台南市前議長李全教，對此，國民黨發言人林家興強調，李全教在台南有豐富經驗，且相關司法案件都已經服刑完畢，目前沒有相關爭議。

林家興表示，國民黨中常會今通過第十一屆立委選舉的中央選戰策略會報，來研議國民黨勝選及提名部署策略，準確因應各選區選情來制定提名作業時程與各地的協調整合。

林家興說明，中央選戰策略會報的功能，是去協調跟徵詢國民黨沒有確定候選人的艱困選區，從中找出一些強將或人才來參選，因為現在73個區域立委選區中，國民黨只有21席，因此還有50個選區要找人出來；而一些已經有確定選將的選區，有資深議員、有人確定表態的選區，會由地方黨部協調、初選，並不會有中央選戰策略會報來協調各地方初選的狀況。

針對李全教過去曾涉案是否會有爭議性？林家興表示，國民黨在各地選區都有針對過去曾任議長、立委、縣市長的資深政治人物進行徵詢擔任意願，由於選策會委員是一份苦差事，在徵詢過程中不少人都沒有答應接任，而李全教過去在台南付出很多，有很豐富的政治經驗，相關司法案件已經服刑完畢，李沒有任何爭議。

對於國民黨曾稱要採取最高道德標準，林家興強調，所謂最高道德標準是指黨公職人員的提名，而選戰策略會報只是屬於黨內的組織作業，並不涉及黨章與提名條款。