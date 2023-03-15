社區治安會議透過座談互動傾聽民眾對縣政、治安、交通、防災及婦幼安全等多方建言。(圖／金門縣警局提供)

現場播放警政署長黃明昭錄製的「阿昭署長系列防詐宣導」影片加強宣導。(圖／金門縣警局提供)

金門地區近年來隨著政經環境與社會結構的變遷，治安工作面臨重大的挑戰，縣警局為強化社區居家安全，14日晚間於金寧鄉古寧頭社區活動中心召開2023年度首場社區治安會議，透過座談互動傾聽民眾對縣政、治安、交通、防災及婦幼安全等多方建言，並強化各項警政宣導工作。

金寧鄉古寧頭社區發展協會社區治安會議由該協會總幹事李俊龍主持，出席者包括警察局防治科科長翁生乃、交通警察隊隊長林中書、刑警大隊組長楊智美、金城分局副分局長楊智銘、金寧分駐所所長楊文寧及縣府社會處、消防局與社區民眾等約80餘人，場面熱絡。

縣警局指出，為強化社區居家安全，持續推動「社區居家安全」宣導團，針對現今發生頻率最高的受害類型「竊盜」、「詐騙」、「火災」、「家暴」、「性侵」、「毒品」、「兒童、老人意外」、「一氧化碳中毒」等8大面向，為社區治安會議中加強宣導的重點。

另因近期詐欺案件頻傳，金城分局於現場播放警政署長黃明昭錄製的「阿昭署長系列防詐宣導」影片，針對近期高發的假投資詐騙、解除分期付款詐騙、假網路購物、一般購物騙、假愛情假親友詐騙及求職詐騙等六項宣導短片加強宣導，讓民眾認識詐騙集團慣用技倆。

此外，金門縣消防局亦針對清明節即將來到，對於假期掃墓民眾的防災觀念，實施防火宣導；少年警察隊及社會處亦對針對少年接觸毒品、兒少性剝削等2大案類，擴大預防犯罪宣導；交通隊則希望透過宣傳活動，對路口慢看停，行人停看聽，讓民眾能重視道路交通安全。

金城分局表示，深入社區舉辦治安會議主要是透過座談互動方式傾聽民眾對縣政、治安、交通、防災及婦幼安全等多方建言，以即時回應民眾需求及強化各項警政宣導工作，對於非警政工作議題亦會轉報各相關單位知悉，希望能夠藉此建構安居新環境，打造安全宜居城市的目標。

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