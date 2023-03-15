民進黨今中常會，邀請台灣經濟研究院院長張建一以「2023年經濟展望-詭譎多變的2023年全球經濟」為題專案報告。會中黨發言人張志豪會後轉述民進黨主席賴清德聽取報告後，對於張建一提到中小企業面臨的困境及通膨，裁示要特別注意基層民眾生活實質感受。

賴清德指出，今年台灣經濟面臨四大挑戰，其中包含升息導致的金融不穩定、中國大陸經濟下行、地緣政治衝突所造成的產業鏈重組，以及氣候變遷影響大宗商品價格等因素。「去全球化」、「貿易戰與科技戰」、「俄烏戰爭」、「新冠肺炎疫情」等在過往幾十年全球經濟發展脈絡罕見的情況，更讓全球經濟發展面臨逆風的困境。

他說，也看到不論是國際貨幣基金會（IMF）、世界銀行（WBC）、或是經濟合作暨貿易組織（OECD）都預估2023年全球經濟以及主要國家經濟成長率將會下滑，台灣的經濟當然也會面臨挑戰。

他指出，但台灣所面臨的經濟挑戰雖然嚴峻，但政府在通膨問題上是採取以溫和的緊縮貨幣政策降低通膨；在美中貿易戰及科技戰上，政府早已提出「台商回台投資方案」，同時鼓勵根留台灣的企業加碼投資台灣。

他說，另外，政府也配合修改法令，例如台版晶片法，鼓勵擴大投資台灣，確保科技優勢；在面臨全球及中國大陸經濟的放緩，政府編列將近6000億元預算，擴大公共建設投資，提振台灣內需；再加上疫後強化經濟及社會韌性條例與預算的投入，就是要為人民減輕負擔與穩定民生物價，維持經濟成長動能。在面對氣候變遷上，政府也將投入9000億元，達到2050淨零轉型的目標。

賴清德表示，根據張健建一院長特別有強調，今年國民所得雖然已經超越韓國了，台灣的總體經濟表現也不錯，但是應該要特別注意兩個事情。第一個，就是中小企業面臨的困境，特別是成本增加、訂單減少，要特別予以紓困。另外一個，張院長特別提醒的，物價指數提高，通膨造成民生的影響，特別是針對中低收入、外食族所面臨的種種問題，換句話說，就是要特別去注意到基層民眾生活實質感受的問題。