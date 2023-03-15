▲土地增值稅優惠稅率，「一生一次」和「一生一屋」條件的對照表。（基隆市稅務局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市稅務局表示，常有民眾來電詢問出售房地時，如何才可以符合土地增值稅優惠稅率？基隆市稅務局說明，優惠稅率可分為「一生一次」以及「一生一屋」，要件不同。其中由於民法成年年齡自2023年起下修至18歲，關於「一生一屋」的條件，其中的「一屋」及「戶籍」的條件，因子女18歲即成年有受到影響，請民眾特別留意，以免影響自身權益。

基隆市稅務局進一步說明，土地所有權人出售自用住宅用地可申請適用「一生一次」的10％優惠稅率來課徵土地增值稅，但應符合以下規定：1.土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記。2.都市土地面積未超過3公畝或非都市土地面積未超過7公畝部分。3.出售前1年內，無供營業使用或出租。4.地上建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。5.自用住宅之評定現值不及所占基地公告土地現值10％者，其建築工程完成應滿1年以上。

但如已適用過「一生一次」優惠稅率者，若符合下列「一生一屋」的5項要件，仍可以適用10％優惠稅率課徵：1.出售時土地所有權人與其配偶及未成年子女，無該自用住宅以外之房屋。2.土地所有權人或其配偶、未成年子女於土地出售前，在該地設有戶籍且持有該自用住宅連續滿六年。3.出售都市土地面積未超過1.5公畝部分或非都市土地面積未超過3.5公畝部分。4.出售前持有該土地6年以上。5.出售前5年內，無供營業使用或出租。

稅務局提醒，上述「一生一屋」要件1及要件2，因民法成年年齡下修至18歲，因此18歲成年子女如果擁有其他房屋，因修法後已非未成年子女，其父或母出售土地、房屋時，土地仍可適用「一生一屋」10％優惠稅率課徵，但其父或母於出售前仍需設有戶籍連續滿六年才能適用，所以在使用「一生一屋」優惠時，要注意18歲成年子女的部分。

基隆市稅務局表示，關於「一生一次」、「一生一屋」適用條件整理如以下圖表，如民眾仍有疑問，請多加利用免費服務電話0800-306969，或(02)24331888分機711至718，將有專人竭誠服務解答。