全馬競賽路線圖。(新北市交通局提供)

挑戰馬競賽路線圖。(新北市交通局提供)

臨時站位。(新北市交通局提供)

賽道管制時間。(新北市交通局提供)

全國唯一金標賽事─「2023新北市萬金石馬拉松」將於19日舉行，由於參賽選手超過1萬1000人，新北市政府為了提升賽事品質並保護參賽選手安全，競賽當天萬里區至石門區的台2線等部分路線將進行交通管制，請用路人提前改道。

新北市交通局交通安全科長林碧芬表示，萬里區至石門區的台2線賽道交通管制自19日凌晨2時至下午2時，淡水往金山方向的車道維持調撥雙向通車，全線則禁止左轉，其中磺清大橋周邊進行雙向封閉管制；金山區聯外道路於凌晨5時30分至早上08時30分進行管制，競賽期間東西向車輛均不得穿越賽道，磺港地區居民請改走磺港路及磺清路右側聯絡道，由社寮聯絡道銜接金山市區。

另外，野柳港區的漁澳路、港東路為10公里挑戰馬組的賽道，將自早上6時至早上8時30分雙向封閉管制，港西路則雙向管制至下午1時30分，請用路人配合，造成不便，敬請見諒。

交通局也提醒當日行經賽事管制路段的公車除於原站牌臨近中央分隔島處設置臨時站牌，維持載客服務，並新增台2線自強路口、台2線陽金公路口、金山醫院等3處臨時站，方便乘客搭乘。

往龜吼港區及野柳地質公園方向的公車路線，只能行駛到玉田路口及野柳派出所前，相關公車資訊可電洽淡水客運淡水站(02)26213340、基隆客運金山站(02)24982155、皇家客運(02)24082043、泰樂客運基隆站、(02)2798-9996或國光客運(0800010138)詢問或上大台北公車網站查詢(https://ebus.gov.taipei/)。

交通局表示，賽道沿線於管制時段均禁止停車及臨時停車，違停車輛將逕行移置拖吊，請車主配合。各重要交叉路口將由現場員警實施交通管制，相關車道調撥及道路封閉，將視比賽情況儘早解除。

交通局呼籲駕駛人依指示牌面行駛，遵守管制人員指引，以確保行車安全，並請注意沿線資訊可變標誌，隨時收聽警察廣播電臺，以掌握最新交通訊息。活動內容及交通管制資訊，可上2023新北市萬金石馬拉松官方網站（https://wanjinshi-marathon.com.tw/）查詢。