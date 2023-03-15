長江集團創辦人、95歲李嘉誠今年2月以身家390億美元（約1.1兆台幣），被《富比士》（Forbes）再度列為香港首富，財產年增加30億美元（約917億台幣）。2021年4月李嘉誠基金會公布一張他接種疫苗的照片，陪伴他20多年、小他33歲的紅粉知己周凱旋一個月前也到醫院打疫苗，被推測是幫李嘉誠探路，久未露面的周凱旋，近日出席活動與劉嘉玲、謝玲玲等藝人同框，狀態極好，不輸給女明星。

李嘉誠的太太是其表妹莊月明，兩人1963年結婚，李嘉誠事業發展時期，莊月明都鮮少露面，兩人生下兩個兒子李澤鉅和李澤楷，1990年莊月明因心臟病過世，李嘉誠之後與周凱旋傳出關係密切，女方被外界稱為「李嘉誠的紅顏知己」、「李嘉誠背後的女人」，而周凱旋也來頭不小，被《華爾街日報》評選為「亞洲商界女性十強」之一。

根據香港媒體報導，周凱旋並非出於豪門世家，父親原本是小商人，但相當注重周凱旋的教育，不僅送她到名校，中學畢業後更到澳洲深造，傳聞周凱旋社交手段和交際能力相當出色，畢業後進入商場，更因為結識徐克前妻施南生，被提拔進入上流社交圈。

周凱旋（後排左1）和謝玲玲、劉嘉玲等人同框。（圖／翻攝自hlingling IG）

2021年，李嘉誠基金會臉書曬出一張李嘉誠接種新冠疫苗的照片，呼籲大眾：「我今天打疫苗，你打了沒？」恰巧一個月前周凱旋也到醫院去施打疫苗，被猜測可能是替李嘉誠探路。據《香港01》報導，謝玲玲、劉嘉玲、葉蒨文等人之前三八婦女節出席一場晚宴，可見穿著灰色背心，胸口別了一朵紅花的周凱旋和謝玲玲、劉嘉玲同框，周凱旋看來皮膚緊緻白皙，謝玲玲更感慨寫下：「有魅力的女人，在生活中可以主宰自己的命運。有智慧的女人，懂得如何取捨，知道自己要的是什麼。三八婦女節的夜晚。」