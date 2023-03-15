全中運網球賽事在竹東網球場發生選手意外受傷事件，全中會執委會宣布延賽，調整地點為竹南運動公園網球場，經會勘適合場地決定，4月13到20日以台中網球中心做為競賽場地。

執委會5日提交修正後網球、軟式網球技術手冊，教育部體育署及高中體總召開組委會審議，建議應以參賽選手角度，檢視賽程安排的適切性，再行檢視與會勘賽事場地，讓賽事能夠盡善盡美。

執委會邀集高中體總、競賽小組委員針對推薦的各競賽場地進行聯合會勘，按照建議推薦以台中網球中心為第一排序場地。

執委會同時召開全中運網球、軟網延賽經費補助說明線上會議，與各縣市全中運承辦窗口和參賽隊伍領隊，說明賽程移師台中網球中心，一併說明場地異動後衍生差額補助。

執委會主委楊文科感謝教育部體育署、高中體總、競賽小組委員、網球及軟式網球協會專家代表，以選手角度及賽程安排重新思考競賽場地，雖然再次修改場地可能造成部分困擾，但仍企盼藉由嚴謹的重新檢視，提供最佳的競賽舞台。

全中運網球賽4月13日到20日在台中網球中心舉辦，執委會收到核定修正後網球與軟式網球技術手冊，會公告在大會官方網站，完整提供住宿與交通接駁資訊。