台北市長蔣萬安上任將滿三個月，15日主持信義區松信社會住宅開工，除宣示台北市持續蓋社宅，並持續朝社宅八年五萬戶目標努力。北市都發局也宣布，新蓋的社宅將嚴格控管品質，接下來將有第三方單位採用紅外線儀、針孔等高科技驗屋，且租客有一個月鑑賞期，若住不滿意可無條件退租，首適用在即將五月開放入住的莒光社宅，已入住之舊社宅不適用。

蔣萬安今天表示，台北市現在會持續興建社會住宅，這也是一個城市的長遠規畫，目前台北市正施工中的社宅有7602戶，已經完工有6520戶，北市府會持續朝五萬戶這方向前進，能夠積極落實北市府居住正義的決心。

蔣萬安也提到，台北市除積極在現有基礎上加速社宅興建，包括興建中、規畫中、還有已經完工的部分。另外，北市府會優化相關社宅興建SOP，包括施工期間強化三級品管、監造，還有針對常發生缺失部分納入驗收，強化驗屋驗收恐品品質機制，不僅是社宅興建，還有社宅品質提升。

北市都發局專委魏國忠事後補充，對於陸續有民眾反映社宅品質問題，北市府會在現有的162快速服務機制外，新創兩大政策，包括第三方驗屋及提供一個月鑑賞期退屋服務。

魏國忠說，過去包括大龍、行善、廣慈社宅等有租戶反映興建品質問題，北市府未來將比照民間建案，找私人機構驗屋單位，針對埋設在牆內的隱蔽部分如管線採高科技儀器，例如紅外線顯像、針孔等進而驗收改善，將新建社宅的興建問題透過第三方驗屋先抓出來，預估這個第三方驗屋每一戶將增加市庫一萬元負擔。

另外，從今年首次入住的莒光社宅開始的新社宅，只要民眾如果不滿意社宅的環境，北市府將提供租戶一個月鑑賞期，期間內可無條件退租。至於退租的空屋會由輪候的民眾遞補上，退租的住戶也可以再去排隊抽籤其他社宅。

魏國忠表示，目前這兩項社宅新政將會從莒光社宅開始適用，莒光社宅已在去年經抽籤完畢，正在驗收階段，預計4月底開始簽約，今年5月就會開放租戶入住，租戶就可以開始有一個月鑑賞期，住滿意一個月後才正式承租。

對於如何防堵有租霸鑽鑑賞期漏洞，不斷試住不續租？魏國忠表示，以廣慈社宅為例，要抽中的比例僅8％，不續住也不會被列黑名單，市府信任市民是良善的，少數狀況也會事先在契約中寫清楚保護條款。

至於過去已經蓋好的社宅是否未來新租戶也有一個月鑑賞期？北市府表示，目前政策是針對新蓋社宅，預計今年將有七處新蓋社宅陸續完工開放租住，包括莒光，青年二、舊宗社宅等，會陸續適用新的第三方驗屋及鑑賞期機制。