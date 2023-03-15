全球權威碳揭露組織CDP每年評比全球近萬家企業的環境表現，今(15)日公布2022年供應商議合評等(Supplier Engagement Rating)，遠傳電信與供應商進行氣候變遷議合的管理績效排名於全球企業前8％，為全台唯一連續第三年擠身CDP供應商議合「領導級A級」企業排行榜的電信業者，顯見遠傳成功發揮外部影響力，促進供應商、上下游合作夥伴共同降低氣候變遷所面臨的風險，為國際級領導者。

遠傳電信總經理井琪表示：「全球每年排放510億噸溫室氣體，氣候變遷造成的經濟損失、社會損害日益嚴重，要避免嚴重的氣候災難，必須在2050年達成淨零排放，遠傳除了從自身低碳營運做起，更發揮產業影響力，號召供應商一同響應，以『驅動環境友善價值鏈』為主軸，將供應商納入遠傳價值鏈低碳轉型，打造綠色循環商業模式，達到環境、經濟、社會三贏，並朝向地球共榮、共好的永續願景邁進。」

遠傳期許成為企業永續採購標竿，除了近三年綠色採購金額連年增加，合計達12.5億，更是全台第一家通過「ISO 20400永續採購指南」(Sustainable Procurement-Guidance)第三方查證機構驗證之電信業者。遠傳也積極落實環境永續管理及推動多項環境永續行動，在2022年舉辦循環經濟創新價值鏈工作坊、啟動供應商碳盤查說明會，協助供應商淨零轉型，目標2030年達成供應鏈碳排量較2021年減少16.2％。

此外，為確保供應鏈韌性，遠傳長期導入供應商ESG永續風險評鑑，並安排ESG實地訪查，若未達標準將進行輔導改善；每年更邀請300家供應商舉辦供應商大會，推動永續新知培力並表彰優良廠商，發揮企業積極影響力，未來也將持續推動主要供應商共襄盛舉，取得更多國內外環保或減碳相關標章。

遠傳在多項國際永續評比備受肯定，2022年遠傳在CDP氣候變遷評比中的氣候治理、減排倡議行動、經營策略、財務規劃與情境分析、範疇1與2排放等四個項目獲評最高分「A」領袖級。此外，遠傳連續四年入選最高等級「道瓊永續世界指數」成分股，連七年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股，展現遠傳世界級的永續經營決心及成果。