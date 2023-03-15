印尼峇里島擁有美麗的沙灘海景，是許多人心目中的度假勝地。不少觀光客喜歡在當地租借機車，方便遊玩之餘，卻也造成交通亂象頻傳。現在傳出峇里島將禁止觀光客租機車，同時也點名俄羅斯和烏克蘭人最常違規。

綜合外媒報導，根據峇里島警方的紀錄，光是今年2月底至本月初，外國觀光客交通違規多達171件，包括酒駕、裸上身騎車、不戴安全帽、使用偽造駕照租車或根本沒有駕照等等。

除了違規之外，外國遊客也多次發生機車事故，造成數人死傷。像是今年2月，一名俄羅斯遊客酒後騎車撞到當地人，導致對方重傷住院；1月也發生烏克蘭、俄羅斯旅客對撞事故，兩人皆不幸喪生。

There are calls in Bali for tourists to be banned from riding scooters and even have their visa cancelled due to a spike in accidents caused by tourists. #sunriseon7 pic.twitter.com/Cf5p8artNr — Sunrise (@sunriseon7) March 14, 2023

峇里省省長瓦揚（Wayan Koster）表示，當局正在考慮禁止遊客租借機車。「身為觀光客，就該有觀光客的樣子，使用旅行社準備的交通工具，而不是騎著摩托車到處亂晃，」瓦揚說。不過他並未說明要如何實施這項禁令。

當局也考量到，一旦頒布禁令，可能會對旅遊業造成衝擊。根據統計，2019年約有620萬旅客造訪峇里島，為當地創造了可觀的經濟收入。現在隨著疫情降溫，旅遊業者正努力吸引遊客回流。

此外，自從俄烏戰爭爆發以來，有愈來愈多俄烏公民逾期居留在峇里島，或從事非法工作。光是今年1月至3月，就有43,622名俄羅斯公民入境峇里島，逼近去年一整年的人數（59,854）。峇里省因此正在尋求中央政府協助，取消兩國公民的落地簽措施。