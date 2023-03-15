陳小姐從沒有香爐、窗戶、燈光的陰暗房間捧起亡夫的骨灰罈，簡千翔心酸輕喊：「我們要送祢回台東了。」（簡千翔提供／楊靜茹南投傳真）

簡千翔開車至埔里載陳小姐去搭火車，協助她將亡夫骨灰罈送抵台東故鄉。（簡千翔提供／楊靜茹南投傳真）

民眾黨南投黨部主委、南投縣議員簡千翔與彰化縣黨部主委張雪如，攜手幫忙募車資、塔位等善款，14日協助大陸新住民、南投縣民陳小姐將亡夫骨灰罈送抵台東故鄉，此舉吸引上百人按讚，留言：「功能無量！愛心無國界。」甚至有人想提供工作機會給陳小姐，讓陳小姐感受到台灣的溫暖。

簡千翔說，陳小姐是大陸江西人，經親友介紹認識台灣丈夫，兩人婚後定居南投縣仁愛鄉山區，到各個農場打零工賺錢，由於農業得看天吃飯，生活雖然辛苦，兩個人的小日子也還算幸福，直到2年多前，陳小姐的丈夫突然因病過世，她把亡夫的骨灰罈寄放在埔里鎮一座私廟，依照習俗「落葉歸根」，所以陳小姐最大的心願就是將亡夫的骨灰罈送至其台東故鄉，讓亡夫能魂歸故土。

南投縣府社會處日前接獲陳小姐的急難救助申請案，將個案轉介給長期推動「孤寡清貧善終計畫」的快樂天堂基金會幫忙，該基金會董事長、民眾黨彰化縣黨部主委張雪如，立即聯繫南投縣黨部、台東縣黨部合力執行任務，盼能撫平陳小姐的失親之慟。

簡千翔表示，他在別人的需要上，看到了自己的責任，二話不說就答應了，14日一早他開車到埔里執行任務，陳小姐帶他到私廟領回亡夫的骨灰罈，該私廟僅是簡陋鐵皮屋，骨灰罈鎖在沒有香爐、窗戶、燈光的陰暗房間裡，令人鼻酸，當陳小姐捧起亡夫的骨灰罈，他輕喊：「我們要送祢回台東了，小心跟好喔！」一波多折終於幫助陳小姐圓滿完成心願。

簡千翔跨區當送行者的故事令人感動，吸引大批網友稱頌、分享，鼓勵說：「辛苦了！你們所做的一切大家有目共睹。」直呼：「大愛！一棒接一棒，集結眾人的力量，成就這一件極具意義的事。」彰化縣議員張雪如也留言稱讚簡千翔說，上次是扶棺，這次是捧骨灰罈，為善都衝第一個。