全國技能競賽北區賽「美容」職類比賽實況，圖為去年第52屆競賽畫面。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

第53屆全國技能競賽北區分區賽，3月20日將於勞動部勞動力發展署桃竹苗分署登場，共有68個職類，分青少年、青年組，總計1322名選手報名，可說是職業訓練與技能教育的年度盛事。桃竹苗分署除承辦競賽外，今年也派出321名培訓選手參賽，其中來自關西高中的「國服」職類選手呂羽昕，更是二次挑戰技能賽，盼拿下好成績。

勞動部推廣技能價值與競賽，讓職業技能觀念向下扎根，光今年青少年組報名選手就有191人，較去年分區賽增加85人，可見職業技能觀念已漸漸獲得各校重視。桃竹苗分署除培訓青少年選手參與技能競賽外，也透過辦理各項職涯講座、體驗活動與協助辦理校際競賽等，鼓勵青少年提早探索職業，建立職涯觀念，除釐訂就業方向外，也發展對技能學習的興趣。

桃竹苗分署今年起擴大培訓規模，與桃竹苗地區學校合作，包括萬能科大、君毅中學、至善高工、新竹高商、關西高中與大興高中等41校，共培訓321名選手參賽，涵蓋45個職類，較去年增加46人。另為確保選手能專注培訓，分署於培訓期間不僅提供職訓師資技術指導、練習設備場地、住宿及膳食補貼等，競賽期間也負擔選手的保險費、交通費及工具車運費，讓選手無後顧之憂，全心投入比賽。

桃竹苗分署「國服」職類選手呂羽昕，二次挑戰技能賽，希望爭取佳績。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

就讀關西高中家政科二年級的呂羽昕，今年17歲的她已是第二度挑戰技能競賽。她分享，因家人從事服裝修改業，每逢學校表演，還會替她設計表演服，獨一無二的風格讓她相當崇拜，從小耳濡目染下，對服裝製作產生濃厚興趣。「國服」職類需在6小時內，從無到有做出一件旗袍，她上屆初試啼聲因緊張失利，這回在師長與親友鼓勵下捲土重來，希望能拿下好成績。

全國技能競賽北區賽「西餐」職類比賽實況，圖為去年第52屆競賽畫面。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

全國技能競賽北區賽「機器人」職類比賽實況，圖為去年第52屆競賽畫面。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

桃竹苗分署長林淑媛在賽前到場為選手打氣，除叮嚀選手調整作息，注意身體健康外，更引用「阿春部長」許銘春的話「絕對的專注，絕對的信心」勉勵選手將平時訓練的實力穩扎穩打地發揮出來，為自己爭取最佳成績與榮耀。

全國技能競賽北區賽「美髮」職類比賽實況，圖為去年第52屆競賽畫面。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

全國技能競賽北區賽「電器裝配」職類比賽實況，圖為去年第52屆競賽畫面。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

林淑媛也說，這次技能競賽將取每一職類前5名進入7月在台北南港展覽館舉行的全國技能競賽決賽，未來甚至還有機會代表台灣參加2025年的亞洲技能競賽，請大家一起關注3月20至25日率先登場，在全國北、中、南三地舉辦的分區賽，為選手加油。