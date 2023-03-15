雙北居大不易，中央與地方合作，將在板橋、樹林地區興建社會住宅，新北市府也將推動板樹醫養園區政策，選定樹林體育園區周邊二處基地辦理都市計畫個案變更作業，未來將打造社宅、醫動養園區，落實居住正義並滿足地方社會福利及醫養服務等需求，全案公展30日。

新北市城鄉局長黃國峰表示，本案涉及二處基地，現況屬樹林防洪三期區段徵收範圍，本次變更面積共計約3.6053公頃，其中基地一位於樹林體育園區南側，將變更土石方資源堆置場用地及自來水事業專用區為社會福利及醫療設施用地，面積約為2.4050公頃。

基地二位於樹林體育園區北側，將變更污水處理場用地為社會福利及醫療設施用地，面積約為1.2003公頃。

都市計畫科長鄭博仁指出，本案基地除滿足中央興建社會住宅之需求外，未來也將配合新北市政府推動醫養、長照服務政策，規劃約3700坪長照服務空間，其中包含社區長照機構、住宿長照機構、複合型連攜診所及居家長照機構辦公等空間，以滿足地方長照需求，打造社宅、醫動養園區。

城鄉局表示，本案將3月29日上午10時整於樹林區公所3樓禮堂、下午2時整於板橋崑崙公園市民活動中心、3月30日上午10時整於新莊區公所10樓禮堂辦理公開展覽說明會。