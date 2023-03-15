2024總統大選越來越近，民進黨主席賴清德已在今（15）日前往民進黨中央黨部登記參加黨內初選。最新民調顯示，不論民眾黨主席柯文哲是否獨自參選，戰況不管是藍綠對決或三腳督的情況下，賴清德都能勝出。對此，前立委林濁水今日也在臉書上表示「預料中的事」，引發討論。

震傳媒今日公布總統大選最新民調，若柯文哲獨自參選、國民黨派新北市長侯友宜出戰，戰況為三腳督時，賴清德將以39.3％的支持度獲勝，侯、柯的支持度分別為27.8％、18.2％；若藍營改派郭台銘參選，賴清德支持度將破4成，達到42.4％，郭、柯支持度分別為20.3％、18.8％。

而若柯文哲不參選，戰況回歸藍綠對決時，若國民黨派侯友宜出戰，賴清德將以44.4％的支持度贏過侯的40.2％，是支持度相差最小的對戰組合；但若國民黨派郭台銘出戰時，賴清德的支持度將達到50.3％，大贏郭的32.6％。

因此林濁水今日就在臉書上直呼「預料中的事，只是沒預料到來得這麼快」，甚至最後更斷言，「換盧秀燕恐怕也不樂觀，但不換肯定是沒機會了」。