劉揚偉表示，去年第四季面臨鄭州廠區疫情挑戰，集團均以員工健康及安全生產為優先，並以最快速度控制疫情、恢復正常生產，使營收表現優於集團預期。由於消費智慧及雲端網路產品表現優於預期，使第四季營收在疫情影響下，表現仍優於去年同期。

展望2023年首季，鴻海預期營收將季減逾15％、約略持平去年同期，四大產品線均將季減逾15％，以消費智慧產品可望年增3～15％最強，雲端網路產品約略持平去年同期，電腦終端、元件與其他產品則將年減逾15％。

劉揚偉表示，雖然首季營運將較上季下滑，但因上季受疫情影響基期較低，加上鄭州廠區恢復正常生產，預期營收季減幅度將優於傳統季節性表現。同理，上季受鄭州廠區影響最大的消費智慧產品，隨著廠區恢復正常生產、出貨提升，首季營收將較去年同期顯著成長。

雲端網路產品方面，劉揚偉表示，雖然市場對伺服器有所擔憂，但持續看好雲端服務供應商（CSP）業務成長性，此產品表現首季將優於去年同期。電腦終端產品因疫情高成長階段已過、元件與其他產品因客戶拉貨動能較保守，預期首季將較去年同期衰退。

展望2023年全年，劉揚偉表示，先前表示對資通訊（ICT）產業展望較中性看待，目前看法大致不變，主因疫情帶來的高成長階段已過，加上全球央行緊縮貨幣、全球經濟成長可能減緩下，能見度會相對保守，但仍會盡最大努力維持穩定表現，全年營運預估大致持平。

對於四大產品線今年展望，鴻海預期雲端網路、電腦終端、元件及其他產品均可望成長3～15％，僅消費智慧產品將衰退3～15％。劉揚偉指出，消費智慧產品除了面臨通膨及全球經濟走緩影響外，加上去年基期高，今年維持較保守看法，預期可能會微幅衰退。

電腦終端產品方面，雖然今年整體PC產業仍在谷底，但鴻海與客戶的密切合作關係、全球布局等優勢，可爭取到更高市占率，預期今年將有顯著成長。而雖然市場有所疑慮，但劉揚偉指出，集團看到今年CSP及AI伺服器的強勁需求，將帶動雲端網路產品營收顯著成長。

劉揚偉表示，由於通用人工智慧及生成式AI應用將大幅提高算力需求，將對AI伺服器帶來龐大成長潛力，鴻海營運一定會受惠。另一方面，集團透過全球布局、研發能力及供應鏈優勢，讓更多客戶選擇鴻海，使客戶與市占率不斷擴大。

元件與其他產品方面，劉揚偉指出將持續擴大零組件供應、提升出貨比率，預期今年機構件、光學元件、電子件及半導體方面均將穩健成長，在聲學產品也會展現成果，可望帶動此類別產品營收顯著成長。