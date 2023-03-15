邊境解封不少人到日本旅遊，一名女網友表示，在日本東京澀谷的服飾店，把架上的衣服拿下來，店員當場變臉，且用很差的語氣制止，她嚇得趕緊拿2件衣服結帳，直呼「是東京最不友善的地方」，貼文讓網友共鳴說，「日本人真的沒有想像中友善。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，在日本逛街都覺得店員很親切，即便遇到語言不通，也都很有耐心溝通，直到她踏進澀谷一間服飾店，發現店員都很有個性，看起來也不太好親近，但她沒有多想，一個人在店裡挑衣服，把架上的衣服拿下來，在鏡子前看合適程度。

原PO表示，這時店員臭臉走向她，說了一大堆她聽不懂的日文，對方看她一臉茫然，改用英文跟她說，但她太緊張沒聽懂對方的意思，只聽到店員語氣很差說「understand？This doesn’t touch！you know！（知道嗎？不要用手摸）」她才知道趕緊道歉，對方看了她一眼轉身就走，還邊走邊搖頭，她嚇得趕緊拿2件衣服到櫃台結帳，直呼「是東京最不友善的地方。」

貼文曝光，網友一面倒認為日本人不如想像中友善，「很多台灣人都把日本人想得太美好了」、「這就是大家崇拜的日本」、「日本人真的沒有想像中的友善」、「日本人本來就很排外了啊！不意外」。

留言中也有人分享親身經歷，「隨著你去日本次數增加，你會發現日本沒禮貌的超多，最鮮明的例子就是關西機場南海電鐵的櫃檯售票員，明明前面一個人都沒有，作為國家門面，每次去拿票他們態度都很不耐煩」、「我第一次去日本東京，晚上去飯店樓下的便利商店買東西，因為我把50元和1元搞錯給店員，但是他不跟我明講，直接很用力的敲金額顯示板給我看，我才意識到拿錯，趕快拿正確的給他走人」、「你講日文他們就不敢跟你態度不好，基本日文懂得話，都是畢恭畢敬」。