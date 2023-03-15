雲林縣政府全力推動地方創生，提出15案通過13案，數量全台第1，縣府計畫處15日表示目前輔導北港鎮口庄豆芽菜種植與台西鄉綠能種薑農電共榮方案，結合農業與智慧科技，不僅付予傳統產業新生命，帶動地方整體發展，還能吸引年輕人回鄉創業，生兒育女增加人口，可謂一舉數得。

雲林縣因少子化、缺乏就業機會等原因，人口不斷減少，縣府認為除了鼓勵生育，最重要的就是創造工作機會，才能吸引年輕人回鄉創業就業、結婚生子，因此成立專案辦公室，藉由專案輔導老師的全方位協助，積極在全縣20鄉鎮市推動地方創生。

縣計畫處處長李明岳表示，地方創生輔導計畫，以非都會區鄉鎮為優先對象，北港鎮好收里口庄社區的豆芽菜產業歷史悠久，但因傳統農業沒有隨著時代轉型進步，因此年輕一代接手意願不高，縣府藉由引進數位智能系統，讓豆芽菜種植可由科技設備取代部分人工，果然吸引不少年輕人詢問。

1名返鄉青年說，傳統豆芽菜產業須早起打理各種種植事宜，有了數位智能系統，可透過網路隨時監看豆芽菜生長情況，施肥、灌溉、採收也能利用科技設備作為輔助，不用整天守在種植現場，省下的時間用來改良生產品質與拓展行銷通路，讓傳統農夫變科技農夫，吸引力大大增加。

李明岳指出，麥寮鄉的晁陽綠能園區計畫在台西鄉發展農電共榮農業，結合種電與農業，種植薑與過貓等農作，訴求綠色農業與安心6級農業。晁陽綠能園區在綠能發展上已有豐富經驗，目前縣府在台西鄉推動產業園區，一旦完成設置，將可作為最佳示範點，吸引更多廠商企業投入。