超寫實繪畫和攝影之間有何不同又藏有哪些可能性？向來以超寫實手法摹寫相機或手機拍攝影像，林彥瑋透過繪畫營造超現實的曖昧感，不論何種材質，在其筆下試圖將觀看時刻透過攝影凝結時間，再透過繪畫展延時間感，呈現臨界的張力。

林彥瑋近日於誠品畫廊的個展，展出自2019年迄今完成的畫作，除了延續過去「就是喜歡你這樣」和「玩物參照」系列，描繪所收藏的微型玩具等，近來創作取材上更加隨機和生活取向，如人造建物、石膏像等。他表示不管題材如何轉變，自己的創作核心在於「對照片色調和對象物材質的契合或衝突關係」。

「不論是建築還是景觀塑像、微型玩具、生活場景，身邊的照片一定都會帶有生活軌跡，我只是將這種軌跡順便帶進作品。」在「玩物參照」系列中，林彥瑋將微型玩具先做擺拍，再透過繪畫使其產生另一種手感。如《再見＃4》是他曾在新竹動物園，隔著玻璃觀看裡頭陳列的老舊動物標本，他認為隔著玻璃似真似假的模糊感「有點曖昧，又有自己情緒」而格外受吸引。

「隔著玻璃拍攝的照片很有色塊感和特殊的距離感，是偏向影像多一點，而我喜歡用繪畫感去削弱它的影像感。」不管是自然光、燈、人造光等，在影像中都帶有「延續的時間感」。新作《涼亭》取材自公園裡水泥材質的人造物，且是在昏暗情境下拍攝，閃光燈讓涼亭單調又鮮豔的色彩呈現高彩度效果；《楊柳枝》以觀音像手執的楊柳枝為靈感，卻將垂柳改成豎立的植物，且保留人造垂柳金屬材質表面不自然的上漆狀態。

無論是景觀塑像、動物標本或塑膠玩具，林彥瑋都像是在真實的物體上，包覆層透明的皮囊，呈現出時間感。