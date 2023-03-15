「柳葉刀」（Lancet）自殺無人機

俄羅斯扎拉航空集團（ZALA Aero Group）的消息人士說，在納入實際應用的考慮後，已升級「柳葉刀」（Lancet）自殺無人機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）14日報導，新版「柳葉刀」除了新增光電導引系統外，還安裝了有新軟體的控制系統，提升了可操縱性。此外，顯而易見的是，它去除了十字翼（cruciform wing），並配備了更強大的彈頭，以保證命中目標。然而，「柳葉刀」在機身中間和尾部各有十字翼，但消息人士並未說明，移除的究竟是哪個。

這款無人機時速可達110公里，並可打擊遠達40公里的目標。而值得一提的是，俄製「柳葉刀」有噴流穿甲、高爆、溫壓等3種彈頭，而這可以提升使用與打擊目標的彈性。例如，打擊裝甲車、重型坦克、大砲、雷達、防空系統和敵軍時，便能選用不同的彈頭。

Lancet kamikaze drone strike disables Ukrainian 2S1 self-propelled gun artillery.



2 soldiers were eliminated pic.twitter.com/fPRjL1CKVz — LogKa (@LogKa11) March 7, 2023

儘管俄軍還有「海鷹」（Orlan）-10等數十款無人機，但「柳葉刀」卻是俄烏戰爭中最成功的一款。不過，俄羅斯國防部的一份報告認為，到2023年底時，一大部分無人機都無法滿足需求，也無法達標。

這也正是莫斯科為何會轉向伊朗，要求交付「見證者」（Shahed）等系列無人機的原因之一。至於另一個原因則在於，俄軍開始攻打烏克蘭前，就沒有生產足夠的無人機。