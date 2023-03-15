台東馬偕耳鼻喉科沈廣軒醫師表示，聲帶注射新技術，可 讓你的聲音再度悅耳。（莊哲權攝）

失聲護理師有口難言 靠這注射後歌聲再度悅耳

台東馬偕醫院開刀房余姓護理師今天在同事的吉他伴奏下，輕唱「奇異恩典」，歌聲 悅耳，她說，曾因腦瘤手術聲帶受損，造成聲音沙啞，發出氣音，很多人根本聽不清楚自己在說什麼，讓她心靈很受傷，經耳鼻喉科醫師沈廣軒玻尿酸聲帶注射，馬上就恢復以前清亮的聲音，也讓她恢復自信。

余姓護理師表示，1年前因頭部劇烈疼痛，經診斷為頭部腫瘤，想不到開完刀居然聲音全啞，令她痛苦不已，原來是腫瘤壓迫到神經，造成單側聲帶痲痺。經過聲帶玻尿酸注射治療後，聲音質量和清晰度得到了明顯的改善。她說，聲音沙啞讓她一度封閉自己，想不到聲帶注射救了她，讓她生命又充滿盼望。

台東馬偕耳鼻喉科沈廣軒醫師表示，傳統聲帶注射須全身麻醉，創新的聲帶注射治療，只需局部麻醉，大幅減少手術的風險及複雜度，當天就可讓聲音恢復，不用住院，對於聲帶麻痺、聲帶結節或息肉、聲帶萎縮、聲帶拉傷或損傷等，及癌症或病毒造成聲帶的損傷，皆有明顯修復效果。

沈廣軒指出，對於那些需要長時間使用聲音進行工作的人，例如教師、演講者、歌手、護理人員等等，這種治療方法不僅可以幫助他們恢復正常的聲音質量和清晰度，還可以減少聲音疲勞和其他相關問題的發生。

他舉例，曾有1位幼教老師長期習慣大聲說話，造成「燒聲」，經聲帶注射後，聲帶紅腫以及長繭的部分都有顯著的改善。

沈廣軒也提到，許多癌症像食道癌、咽喉癌、甲狀腺癌、肺癌等，有的是因為喉嚨突然無法講話就醫才發現癌症，有的是術後造成聲音問題，這些都可用聲帶注射來解決說話的問題，進而拉長聲帶受損的修復期。