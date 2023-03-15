主持人黃子佼（右）曝隋棠的暖舉，讓他印象深刻。（陳俊吉攝）

隋棠15日出席母嬰品牌活動，日前她被樓下房客爆料是「惡鄰」，之後發長文自清，兩方各說各話，經過兩次調解均未果，她在活動現場表示，至今已經很久沒遇到樓下抗議的鄰居，像是消失了，也不會再有第3次調解，案件就此結束，不過事件仍讓小孩心底產生陰影，只要電梯按到7樓，也就是抗議鄰居的樓層，小朋友們就會噤聲。

隋棠說一家人並不會因為這次風波就搬走，反而認識不少社區好鄰居，「有住在那邊10幾年、20幾年的鄰居，來跟我說不要被打倒就搬走，多了種敦親睦鄰的感覺。」還提到鄰居會刻意特別稱讚自己的小孩，為的是幫她們一家人打氣，讓她十分感激。既然已是社區風雲人物，現場有人拱隋棠是否要出來當社區主委？她婉拒並笑答：「之前聽高英軒當過主委，說是當一屆老了好幾歲的感覺。」

另活動主持人黃子佼也爆料，去年他的太太孟耿如發文稱「身心俱疲」，不僅引來媒體臆測，也有很多親友傳訊給他，要他對孟耿如好一點，只有隋棠傳訊息說：「需要帶小孩可以找我。」對於這樣溫情的救援，讓他非常感動。隋棠則說因家裡已經有3個小孩，本來就是遊樂園了，多照顧1個也沒關係，且她能理解新手爸媽生活上需要喘息的空間，自己跟老公Tony已經被訓練得非常有耐心。