2026年世界盃擴將從32支球隊編至48支球隊，相關賽程也終於定案，根據《Yahoo Sports》記者Henry Bushnell報導，48支球隊將會分為12個小組，每組取前2名，也就是24支球隊晉級32強，剩下8支球隊則從各組第3名中，挑選積分最高的8支球隊晉級，場次也從64場增加為104場。

FIFA（國際足聯）最初討論的方案是48支球隊分為16個小組（原為8個小組），同樣取前2名的球隊晉級32強，但這麼做的後果恐將出現大量默契球、串通的行為出現，例如A隊分別打平B隊及C隊，A隊取得2積分，剩下同樣握有1積分的B、C兩隊交手，但只要B、C兩隊說好以大比分的結果握手言和（如5比5、6比6），雖然最終3隊同為2積分，但B、C隊可以藉由進球數較多的優勢攜手晉級（積分相同先比淨勝球，但進球數、失球數相同無法比較）。

因此國際足聯重新制定新計畫，同樣48支球隊打入會內賽，但縮減為12個小組，並採用近似於歐國盃的賽制，除了每組前2名進入淘汰賽外，同時還會納入每組第3名中，積分最好的8支球隊晉級32強，打進4強的隊伍將會進行8場比賽（原先為7場）。

Bushnell也提到幾項缺點，以去年的阿根廷為例，他們在首戰輸給沙烏地阿拉伯後，剩下2場比賽幾乎是非贏不可的局面，若改採此賽制，阿根廷仍有機會靠著小組第3名來進入淘汰賽，而前2場小組賽就取勝的球隊，大機率提前進入32強，可能讓小組賽後段的刺激及觀賞程度大幅下降。