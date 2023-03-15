民法成人年紀下修後，創業青年層出不窮，新北市經發局今日攜手青年局，辦理少年頭家講座，邀請少年頭家現身分享創業經驗，本次課程提供不少商業與法律資訊，不僅僅提供輔導與資源，更鼓勵創業青年們勇敢逐夢。經發局表示，未來將跨局處合作，建立產業人才媒合平台，提供創業輔導、公司經營到人才募集的全方位支援。

新北市轄內有近30萬家工商業者，全國第一，產業型態多元，為協助青年瞭解公司的稅務、法務等相關知識，市府舉行少年頭家講座，先前兩場受到熱烈歡迎，因次加開第3梯次創業課程。今日與會的社子王創意有限公司負責人王昱森20歲就創業，在五股創立攝影公司。

王昱森說，他從高中鑽研攝影，熱衷視覺藝術、平面設計及影像創作，後來有幸進入時裝新創品牌實習，實習過程發現商業模式的重要性，發現擴大規模及强化分工有助於業務持續發展，因此開啟創業之路。

王昱森強調，創業之路不僅要求創業者富有創意、精於專業，也要熟知商業與稅務法規等重要知識，才能評估風險，爲了讓創業之路更加順利，也要學會善用政府提供的資源。

經發局主任秘書陳玫秀表示，民法成人年紀下修，滿18嵗就可以創業當老闆，市府鼓勵、培育新北優秀的青年創業者，未來將持續開辦課程幫助民衆瞭解稅務、法務相關知識，提供多元的輔導及政策資源，為青年創業者打造友善創業環境。

陳玫秀補充，後續課程會視民眾反響和需求增設，市府會持續打造友善創業環境，鼓勵更多青年勇敢實踐夢想。