劉姓男子與范姓女友雙雙被警方逮捕到案。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

影／神明錢也敢偷！鴛鴦大盜「釣魚」偷香油錢，至少6宮廟受害。

苗栗縣32歲劉姓男子與43歲范姓女友，3月初前往頭屋鄉1間宮廟偷竊香油錢，9日又故技重施再度上門偷竊，廟方事先提防，連忙報警，警方獲報後趕抵現場，當場人贓俱獲，全案依加重竊盜罪嫌將這對鴛鴦盜送辦。

根據了解，劉男跟范姓女友長期無業，因為缺錢花用起歹念，利用雙面膠帶跟線繩自製「釣錢」工具，前往被害宮廟以釣魚方式偷竊香油錢，本月初前兩次都是由劉男犯案，范女則負責把風。

被害宮廟人員月初驚覺香油錢遭竊，連忙報警處理，隨後警方透過廟內監視器掌握這對鴛鴦大盜，並推斷可能會再度犯案，請廟方多加提防，果不其然9日兩人又再故技重施，當晚又以同樣手法犯案。

這回廟方人員早有準備，立即通報員警趕赴到場，將2人逮捕，警方也在劉男身上查獲1張百元鈔以及自製「釣錢」工具，劉還辯稱百元鈔是他賺來工資，只是剛好黏在工具上面讓警方哭笑不得。

警方表示，舉頭三尺有神明、法網恢恢疏而不漏，警方提醒宮廟應加裝監視系統，並適當裝設功德箱防竊等設備，每日清點香油錢，避免成為宵小覬覦目標，同時呼籲民眾如發現可疑人、事、物時，可提供情報或立即撥打110電話向警方報案，在警民雙方的合作下，共同維護地區治安環境