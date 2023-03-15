美國矽谷銀行和Signature Bank接連倒閉被美國監管機構接管，衝擊美國銀行業的整體信心，根據MarketWatch報導，有基金操盤手示警，銀行手頭上的政府公債恐淪為「有毒資產」(toxic asset)，可能引爆新一波金融風暴。

報導指出，歐洲全球投資管理機構Eric Sturdza Investments基金經理人Chris Crawford發表研究報告，他提出以下兩大情境，在較壞情境下，上週末美國政府全額保障矽谷銀行、Signature Bank存款的行動恐失去效用、進一步傷害市場信心，民眾開始擔憂他們的存款安全；至於最佳情境，則是這兩家銀行有序重組，能安撫投資人的情緒。

Chris Crawford進一步表示，美國銀行業的核心問題是資產、負債不平衡，矽谷銀行倒閉被歸咎於這些原因，他更示警，過去幾年來，存款成長持續超越銀行貸款，迫使銀行把更多資本投入看似安全的中長天期公債，卻沒有意識到上升的通膨及利率有一天會侵蝕這些公債的價值。

Crawford回顧2007~2008年全球金融海嘯期間，當時的忍者貸款(NINJA loans)，指放貸給沒有收入、沒有工作、沒有固定資者的貸款被稱為「有毒貸款」，過去曾引爆了危機，估計政府公債可能掀起新一波金融風暴。

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）在2008年曾準確預測雷曼兄弟控股公司會出事，他則直指瑞士信貸會是下一間倒閉的銀行，因為債券市場正在崩盤。他並警告美國經濟即將崩潰，建議投資人最保險的方式是買入黃金和白銀。