基隆市長謝國樑15日上午表示，市府在年中的追加預算將編列1000萬元，成立捷運專案辦公室，這代表著市府努力準備希望基捷進到基隆。雖然他透過引進民間企業合作開發新市政大樓，有望節約38億元，但他仍表示，「基隆分擔53億元還是太貴」。

謝國樑說，近來基隆捷運已經成為國內政壇的熱門話題，他認為，不管是褒或是貶，他都要對關心基隆捷運議題的人們表示感謝。他認為，有愈多人關心就表示愈多資訊為人所知。17日交通部政次胡湘麟將與謝國樑會面洽談基捷經費分擔議題，謝國樑說，希望關於基捷的紛擾能就此畫下句點，但他認為，先前說基隆應分擔53.8億元「還是太貴」，對市府的負擔還是太重。

謝國樑表示，基隆市政府已在年中的追加預算中，編列了新台幣1000萬元，成立「捷運專案辦公室」，將邀請具有運營、興建、聯合開發的專業人員擔任主持人。他說，雖然交通處現有交通規畫科，但原本就要負責各項交通規畫，若要再負責基隆捷運會捉襟見肘，他也表示希望市議員們能夠支持這項追加預算。