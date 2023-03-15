瑄瑄認為大姑窒息的愛好可怕。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（16日）晚9點播出「婚姻中『小三』無所不在，最可怕就是身邊的『他』」主題，藝人若綺自曝婆婆的一句話，讓她與老公楊昇達產生隔闔；而哈孝遠的老婆瑄瑄則覺得大姑哈平遠總想把小孩帶離她身邊。

若綺在節目中表示，其實婆婆非常疼她，但有一天婆婆把她拉到房間問什麼時候生小孩，「我說我想生，但昇達在避，我婆婆就說要幫我把保險套戳洞。」

婆婆的這番話恰巧被經過房門外的楊昇達聽到，而且還信以為真，若綺說：「他就開始怒吼說這個家誰都不能信，所以他現在防備心超重，我們要『做人』時他都自備，然後還要一直檢查，我整個興致都沒了，所以我到現在才都沒好消息跟大家報告。」

而瑄瑄自小孩出生後，大姑哈平遠會說美國教育環境好，她剛開始覺得美國有家人就近看照小孩也心安，結果小孩5、6個月大時，大姑就說差不多可以去美國了。

當時瑄瑄以小孩年紀太小，不捨分隔兩地為由拒絕大姑好意，不料她再提議，表示小孩多一個美國護照，人生能多一個選擇也很好，還說小孩可以過戶給她，「我想說我生母好好的在這邊，為什麼要過戶我的小孩？這窒息的愛好可怕。」