第45屆金穗獎於3月15日由本屆頒獎典禮主持人王渝萱與王渝屏共同揭曉入圍名單，過去王渝萱以《該死的阿修羅》拿下金馬獎最佳女配角，王渝屏則以《你的孩子不是你的孩子：貓的孩子》入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影新進演員獎，姊妹皆是備受肯定的新生代演員。

對於首度聯袂主持金穗獎頒獎典禮，兩姊妹不約而同都笑說：「接到邀請時的直覺應該是擔任頒獎嘉賓，絕對不可能是主持，是不是搞錯了！」但也表示她們都曾參與過金穗的短片，對這次機會躍躍欲試，希望帶給大家精采的表現。

本屆金穗獎共有331部影片報名，入圍62部，完整入圍名單請見官網。無論劇情、紀錄、動畫、實驗類影片，都有資格角逐獎金60萬元的「金穗大獎」，整體總獎金更高達540萬。得獎結果將於5月13日的頒獎典禮揭曉。

本屆金穗獎評審團由9位電影專業人士組成。評審團主席為在影視圈提攜無數新銳的重量級導演王小棣，並率領金馬獎最佳男配角陳竹昇、《孤味》導演許承傑、金馬獎最佳動畫短片導演謝文明、金馬獎最佳紀錄片導演曾文珍、台北電影獎百萬首獎得主黃邦銓、《消失的情人節》及《緝魂》製片張雅婷、策展人陳俊蓉、《叔．叔》剪輯陳序慶，共同評選出得獎名單。