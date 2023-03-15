桃園市中壢區納骨堂3樓櫃位幾近全滿，市府殯葬管理所就原有的2樓空間，新增設4764櫃位，除傳統的1櫃1罐及雙人櫃位外，更新推出1櫃多罐存放模式，除增加塔位使用率外，也可減輕民眾費用負擔。另外2樓也同時新增牌位及祈福燈區，相關設施16日啟用開放民眾申請。

桃園市殯葬管理所長許威儀說，中壢納骨堂3樓塔位共有3500個，目前剩餘279個，考量民眾需求，在2樓新增4764櫃位，也提供民眾多種管理模式。他說，納骨塔是嫌惡設施，以後要多蓋有一定的困難度，為了增加既有塔位的有效運用，新推廣1櫃多罐的存放模式，傳統塔位1櫃1罐或是1櫃雙罐，而新設的塔位經過耐重測試，空間大小不變，鼓勵民眾把骨灰罐縮小，1櫃最多可存放4罐。

許威儀說，目前公立塔位價格約3萬至3萬5000元，1櫃多罐存放模式，第1罐收取原價，第2罐起則是原價的2分之1價錢，但因考量空間問題，傳統1櫃1骨灰罐體積高及直徑為30乘以30公分為限，而1櫃多罐體積必須縮小成28乘以12公分，骨灰罐外型與傳統不一樣，考驗民眾的接受度，不過他仍鼓勵同一家族的人，可選擇1櫃多罐存放模式，既可節省經費，也可紓解公立納骨塔位壓力。

考量不同宗教信仰及在地族群，中壢納骨堂新設櫃位面板也融合蓮花、十字架、客家桐花等多種元素供民眾選擇。