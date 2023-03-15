跟全世界新創業界金流調度頻繁的矽谷銀行日前意外歇業，軟銀在這幾個交易日的股價，累計已重挫13%，並跌至5,000日圓以下。外界認為，是時候孫正義該宣布執行庫藏股計畫了。

軟銀曾說，美國矽谷銀行倒閉基本上不會有什麼影響，但很少有人認為軟銀會沒事。日本金融業者Commons Asset Management認為，在SVB倒閉之前，新創公司想要融資就已愈來愈困難，新掛牌的機會也在減少，可預期的是，情況應會更糟糕。

彭博社指出，軟銀可能不得不調降所投資的私人企業價值，其中，最令人矚目的就是阿里巴巴。這家中國大陸電商巨擘，股價目前較元月底創下的高點相比，已大幅下修30%。

股票投顧公司Asymmetric Advisors指出，軟銀股價正向下往4,800日圓靠攏，創辦人孫正義應該會宣布要買回。分析師認為，若單純來看軟銀目前股價為4969日圓，淨值卻達9472日圓，故股價淨值比只有0.52，連1倍都沒有，股價可能超跌，軟銀應該不會坐視不管。

彭博社報導，在矽谷銀行倒閉後，市場最新對科技公司的估值觀點，可能會影響軟銀旗下Arm晶片業務的籌資行情。這也表示，這家矽智財大廠可能無法如願成為軟銀眼中的金雞母。