漢來大飯店除原有國際飯店服務指標的金鑰匙同仁外，也訓練一批「英式管家」。（業者提供）

漢來大飯店除原有國際飯店服務指標的金鑰匙同仁外，也訓練一批「英式管家」。（業者提供）

漢來大飯店除原有國際飯店服務指標的金鑰匙同仁外，也訓練一批「英式管家」。（業者提供）

高雄老字號五星級漢來飯店，今年10月將揮軍台北一級戰區。為迎接台北漢來大飯店開幕，漢來飯店事業群持續擴大飯店精緻服務專業與量能，旗下高雄漢來大飯店除原有國際飯店服務指標的金鑰匙同仁外，也訓練一批「英式管家」，打造國內飯店少見同時具有金鑰匙、英式管家的兩大國際奢華酒店服務標竿認證團隊，提前因應疫後高端商務客來台。

漢來飯店事業群總經理林子寬觀察指出，去年下半年開始，來台國際旅客成長強勁，其中更包含高含金量的商務旅客。在歐美，擁有英式管家即是頂級生活的表徵，漢來飯店看準高端商務客對服務的高度需求，大規模辦理英式管家培訓，首度鎖定跨部門人才與UKBG英國管家協會攜手合作啟動英式管家培訓教育。

漢來首批完成受訓的種子管家均擁有流利外語能力、服務熱忱、高端餐酒學識與服務專業。林子寬進一步說，未來英式管家管理模式也將同步導入漢來飯店事業群旗下品牌與物管兩大經營體系。

此次漢來與UKBG 英國管家協會台灣代表處合作的「英式管家訓練」包含管家行為與儀態規範，托盤訓練、行李拆包打包、餐酒知識與葡萄酒專業等32堂課程主題，以滿足國際奢華酒店趨向精緻、客製化及高端服務需求日增，藉由「感動人心」的服務，提供量身打造的個人化體驗，同時也能運用全球網絡資源完成客戶交付任務。

號稱「南霸天」的漢來飯店以本土飯店第一品牌出發，透過「漢來式感動服務」贏得無數服務評鑑冠軍榮耀。林子寬表示，今年10月漢來即將進駐高檔飯店一級戰區的台北市區，漢來飯店從南部北上拓點模式堪稱國內飯店首例，未來漢來繼續仍維持本土品牌在地化的特質，同時也要展現國際星級飯店精緻服務水準，決心再為飯店業界寫下歷史新頁。