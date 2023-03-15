新普為電池模組龍頭，也是美系消費性電子品牌供應鏈，2022年獲利持續創下歷史新高紀錄，全年每股稅後純益72.37億元，年增13.43％；以第四季來看，單季稅後純益17.67億元，季減約13％，年增8.4％，以目前股本計算，每股稅後純益9.55元。

新普15日股價收在293.5元，本益比還不到十倍；該公司董事會決議5月31日召開股東常會，除了通過去年度決算表冊、盈餘分配案之外，今年將全面改選董事。