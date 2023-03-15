高雄銀行（2836）15日召開111年第4季法人說明會，受惠美國聯準會及央行升息效應，存放款利差較110年同期成長40bps（1bp=0.01％），利息淨收益跟著水漲船高，111年稅前淨利11.40億元，較110年10.50億元，增加0.9億元，成長8.57％，稅後每股盈餘（EPS）0.75元。

高銀總經理徐翠梅指出，高雄銀行在放款業務方面，111年比110年同期減少61億元，係為提升資金運用效能，減少較低利率的政府貸款180億元，轉承作較高利息的太陽能光電、廠房及中小企業貸款，以提升淨利息收入。

她說，為了響應政府政策，該行力挺青年創業成績斐然，占全國金融機構承作8.11％，占高雄市金融機構承作37％；並積極推動數位轉型，就學貸款的線上對保比率逾7成。

高雄銀行去年榮獲財團法人中小企業信用保證基金頒發績優金融機構-協助區域發展獎；第二屆「Trust Award多元信託創新獎」的「最佳不動產管理信託創新獎」金獎；金融界奧斯卡「菁業獎-普惠金融推動獎」及蟬聯聯徵中心「金質獎」績優機構等殊榮，獲各界肯定。

徐翠梅表示，高雄銀行整體表現相對穩健，包括資本適足率（BIS）12.36％、第一類資本比率（T1）10.86％、備抵呆帳覆蓋率提升至588.85％、以及逾放比率降至0.24％等，資產品質提升，資本適足性維持在一定水準。

在信用評等方面，惠譽國際信用評等公司評予國內長期信用評等AA-（twn）、短期信用評等F1+（twn）（代表最強信用品質），展望「穩定」。

她說，高銀將持續拓展放款及理財業務，強化中小企業信保案件、深耕聯貸及企業戶，提升放款動能，並提高活存比重，以降低資金成本。同時，致力提升手續費收入及財務操作績效，以追求獲利持續成長。