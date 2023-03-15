新北市身心障礙青年獲邀於3月20日至美國德州達拉斯進行為期3周的藝術文化交流，新北市長侯友宜授旗勉勵。（陳慰慈攝）

新北市身心障礙青年獲邀於3月20日至美國德州達拉斯進行為期3周的藝術文化交流，新北市長侯友宜今授旗勉勵，由團長陳弈宏代表接受。本次訪美由板信商業銀行響應好日子愛心大平台，捐贈100萬元支持身心障礙青年接軌國際，訪問團也回贈獨角仙和貓頭鷹畫作，象徵不畏艱難、勇敢前行。

侯友宜表示，板橋商業銀行是新北在地產業，致力公益慈善不落人後，本次更捐助百萬元，讓星奇兒創藝協會的身心障礙青少年赴美展開藝術交流之旅，希望能開創他們視野，也讓世界認識臺灣富有想像力及創意的身心障礙朋友，看到新北的友愛包容。侯市長邀請更多民間團體加入公益慈善行列，減緩弱勢家庭的照護壓力，給孩子們更多展現才華的機會，讓他們能立足社會

台灣星奇兒創藝協會創會理事長陳穎君表示，身心障礙者雖然心智或行為發展與一般人不同，但實際上每位身心障礙者都有多元發展的潛能，需要長期的關懷，並經過適當的培力，自會展現出令人驚艷的成果。

陳穎君說，協會帶領這群青年走進社區，參與淡水女路相關活動，探索馬偕博士來台行醫、推動女子首學；也深入原鄉，與烏來忠治部落泰雅族藝術共創；更連結筋絡保健達人學習按摩技巧，希能傳承。這次訪美，感謝樂齡舞蹈向鳴德老師，居間穿梭，促成僑胞、德州大學達拉斯分校、微軟公司及達拉斯聖心堂等一連串藝術展覽、分享、交流。更感謝市長、社會局、文化局及板信銀行的支持和贊助，讓星奇兒走出自閉、走入社區，立足台灣、放眼國際。

板信商業銀行總經理方嘉男表示，該行身為在地企業，力行ESG，3年前成立企業志工，響應好日子愛心大平台，如弱勢家庭急難救助、愛兒包、防疫專案等，累計贊助達千萬元。此次為支持新北市身心障礙青年社會參與，特別捐贈100萬元，希望這群極具創作潛能的身心障礙青年，有機會出國訪問，不僅進行城市文化交流，也能開拓視野，轉為持續創作的動能。