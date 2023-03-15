Netflix熱播韓國影集《黑暗榮耀》10日推出下半部，除了解開結局之謎，許多經典場面也備受討論，其中飾演空服員崔惠程的車珠英無預警脫衣全裸，引發熱議，也出現是否為替身或是CG的質疑。車珠英沉默5日，今（15日）受訪時承認胸部是CG，也說明為何設計脫衣劇情的原因。

《黑暗榮耀》劇情描述文同珢（宋慧喬 飾）高中時被「霸凌五人幫」朴涎鎮（林智妍 飾）、全宰寯（朴成勳 飾）、李蓑羅（金赫拉 飾）、崔惠程（車珠英 飾）及孫慏梧（金建宇 飾）嚴重欺負而主動退學；為了向霸凌者復仇，文同珢等到朴涎鎮達成賢妻良母的夢想後，暗中設下陷阱，引誘霸凌五人幫自相殘殺。

第二部劇情中，崔惠程有裸露的鏡頭，包括經不起朴涎鎮的言語刺激，憤而脫下浴袍，直接在鏡頭前露點，以及與全宰寯泡湯、背部全裸的畫面，讓觀眾好奇是否為替身或CG處理。根據韓媒《韓國日報》報導，車珠英表示她跟編劇、導演有針對這場露胸戲討論過，認為這是必要的，因為符合該角色的設定，「崔惠程從來不曾贏過朋友們（霸凌團四人），能拿出來炫耀的就是自己的身體，所以沒有比起脫衣露身材更能讓其他朋友們羨慕了。」

由於崔惠程的角色設定是隆乳過，但車珠英的胸部是真的，「所以就在必要部位用CG處理了。」雖然有靠CG，但車珠英坦言：「還是有露出我自己的身體。」接著提到拍攝時，劇組已找好替身和使用CG的準備，她本身也有調適過。到了後製階段，幕後工作人員費盡心血，使用所需的部分完成這場露胸戲。

除了露胸，崔惠程還有一場展現身材的場景，在浴缸前慢慢脫去衣服，以全裸的背影與全宰寯一起泡在浴缸內；對此，車珠英承認這場是替身演員，再三強調雖然裸露戲有CG處理，她還是有露出身體，想化解上半身都靠合成的質疑。

《黑暗榮耀》第 2 部 | 正式預告 | Netflix

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