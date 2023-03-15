45歲林姓男子左側陰囊腫得像愛文芒果，忍痛1個月才到醫院求診；醫師檢查發現患者左側陰囊內塞滿腸子，確診為左側腹股溝疝氣，嚴重可能導致腸阻塞壞死，醫師以腹腔鏡微創疝氣缺損修補，及復位手術改善症狀。

衛生福利部南投醫院外科醫師許家榮指出，「疝氣」就是俗稱的「墜腸」，好發兒童及中老年人，患者的乙狀結腸整個墜入陰囊內，使得陰囊腫成10Ｘ10公分大，一開始隱忍，直到造成排便與行動困難，甚至疼痛難耐才趕緊就醫接受治療。

許家榮表示，腹股溝疝氣的原因可能是因為老化、腹壁肌肉薄弱或破損，使內臟向外凸出所致，另長期便祕、常搬重物使腹壓增加，也可能導致疝氣；疝氣患者通常在站立或肚子出力時，會腫出一個軟塊，但平躺或放鬆後，腫塊可退回原本位置，如果腸子卡在疝氣缺口時，可能會出現陰囊腫脹、疼痛症狀，就必須趕緊安排手術治療，避免腸壞死引發腹膜炎或敗血症等風險。

疝氣治療以手術為主，傳統手術傷口較大，恢復時間較久；許家榮透過微創手術，將人工網膜縫補在破損的腹壁缺口，藉由腹腔鏡技術，術後傷口小疼痛感較低，恢復較快，患者很快就能下床行走。

雖然人工網膜修補手術的復發率較低，但仍建議患者在術後應避免搬重物，或是使用正確搬重物的方式，以免腹壓驟升增加再次疝氣的機率；許家榮也提醒民眾，如果出現疝氣症狀，應盡速找專業醫師就診，並討論適合的手術方式，趕緊處理、早日康復。