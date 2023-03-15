青年公園風雨籃球場。（台北市議員洪婉臻提供／劉彥宜台北傳真）

台北市萬華區青年公園首座風雨籃球場去年啟用，斥資近千萬，然民進黨台北市議員洪婉臻砲轟，風雨球場外面下大雨、裡面飄小雨，雨潑至三分線內，讓市民打球屢屢滑倒，外觀和安全完全不及格，市府驗收失靈，罔顧市民安全與納稅錢。體育局表示，刻正評估加裝延長隔柵，優化抵擋風雨效能，並於現場樹立告示牌提醒民眾注意安全。

洪婉臻指出，風雨球場立意是遮風避雨，讓民眾打球免受風雨之苦，鼓勵全民運動。但接獲陳情實際場勘發現，一旦下雨，雨潑嚴重場地濕滑，甚至有民眾因為地板濕滑而滑倒。

她痛批，風雨籃球場不僅讓民眾沒有運動到，反而讓市民受傷。且首座風雨球場造價近千萬，外觀卻是鐵皮屋，千萬納稅錢怎麼花？花去哪裡？一座風雨球場外觀和安全完全不合格。

洪婉臻喊話，北市府應立即檢討青年公園風雨球場缺失與驗收機制，同時全面盤點北市校園的風雨球場是否有相關情形，保障學生運動安全。她呼籲，北市府嚴肅看待風雨球場問題，花人民大筆納稅錢卻出現不合格的施工品質，深入追查相關工程款是否有浮報疑慮，絕對替市民嚴格把關，嚴查到底。

北市府體育局回應，青年公園風雨球場工程造價為924萬7907元，施工項目包括頂棚設施、鋪面及照明設備。且規劃設計均依教育部體育署之運動設施規範辦理，相關設計及施工均符合規定。

體育局回覆，巡查埸地並無破損，但有關雨水經側風潑入埸地，刻正評估加裝延長鍍鋅鋼板隔柵，優化側向抵擋風雨效能。並為避免民眾雨天打球時不慎滑倒，將於現場樹立告示牌提醒民眾注意安全。