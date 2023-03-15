井柏然撲倒譚松韻。（愛奇藝國際站提供）

譚松韻逆齡穿制服。（愛奇藝國際站提供）

井柏然穿上校服與譚松韻初見。（愛奇藝國際站提供）

由井柏然、譚松韻主演的都市愛情劇《歸路》，改編自墨寶非寶同名小說，兩人這次穿回高中制服，譚松韻可愛嫩樣讓逆齡演出無違和。而井柏然則在微博透露，他看完劇本是因為這兩句話：「十年前：喜歡我嗎？十年後：還愛我嗎？我還愛著你。」決定接演，直呼「這是我過往角色中遇見最浪漫的表白」。該劇開播後，立刻衝上愛奇藝熱播排行榜第二名，人氣不俗。

首播劇情中，公開了井柏然、譚松韻兩人過往的「初戀舊情」，曖昧的兩人一晚在街頭，井柏然趁勢問：「妳喜歡我嗎？」女方沒有正面回答，下秒男方要求「把手給我」，背後牽起對方的手雙向示愛。

兩人更一起看電視，播到親密戲男方忍不住床上撲倒女方，雙唇貼近零距離告白，「以後有人追妳，就說妳有男朋友」，下秒親了下去，逆光場面美哭粉！兩人決定交往，譚松韻撒嬌約定，「在一起就不許分手，只許吵架。」井柏然一個「摸頭殺」點頭允諾，「永遠不分手」，甜滋滋互動問鼎「2023年螢幕初戀CP」。

《歸路》講述井柏然飾演排爆特警「路炎晨」與譚松韻飾演的投資總監「歸曉」曾是高中初戀，兩人分開多年後，一次譚松韻與朋友在雪地被偷車，她想起井柏然就在當地而打電話求助，明明失聯8年，譚松韻一通電話井柏然就出現，兩人眼神透露餘情未了。

譚松韻接著又遭偷車賊聚眾襲擊，井柏然寒冬中脫下自己的外套蓋住女方的頭，一對多空手制伏暴民，播出後讓「井柏然路晨打戲」衝上熱搜，超Man護愛舉動讓粉絲看了都眼冒愛心大讚。

《歸路》改編自知名作家墨寶非寶同名小說，並擔任此次電視劇編劇，正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。