韓國影帝劉亞仁染毒惡習被揭露，多年來涉嫌施打異丙酚、大麻、古柯鹼以及K他命等4種藥物，讓他從影帝變毒王，他主演的作品遭換角，更有拍好的戲劇面臨禁播窘境，也被視為演藝生涯毀了。劉亞仁昨（14日）被爆出吸毒證據多達上萬張，經紀人和密友崔河那都遭傳喚，傳聞宋慧喬也會受牽連，因為兩人是演藝圈知名的閨密。

據韓媒《體育朝鮮》昨（14日）獨家報導指出，經過警方大規模調查，查獲多達1萬多筆劉亞仁吸毒的相關資料，警方更指出，據現有證據已足夠證實劉亞仁吸毒；而劉亞仁的經紀人和密友崔河那也將被傳喚，以關係人身分協助調查。

韓網上也有一說，警方傳喚關係人將連同公司同事們一起調查，其中就包括以《黑暗榮耀》再登事業巔峰的女神宋慧喬，讓粉絲擔憂她是否會受到牽連；不過，宋慧喬與劉亞仁所屬經紀公司UAA今（15日）發聲明，表示並非所有人都會被叫去調查，一切交由司法，會盡力配合。

宋慧喬與劉亞仁因為隸屬同一間經紀公司，兩人也是出了名的好朋友，生日也會互相給祝福，各種合照就能看出他們交情有多好；其實宋慧喬和劉亞仁只有一起拍攝雜誌寫真，至今沒有合作過影視作品，宋慧喬更曾經表示，一定要合作一次，如今劉亞仁變毒王，兩人合作恐遙遙無期。

據悉，劉亞仁從影帝變毒王後，演員生涯出現大危機，日前韓媒報導指出，Netflix在官方帳號宣布，《地獄公使》續作原定由劉亞仁飾演的角色，改為男星金聖喆出演，陣容已不見劉亞仁；而劉亞仁擔綱主演的Netflix影集《末日傻瓜》，早已拍好準備上映，如今最慘的狀況就是無法播出。

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