光明高級救護分隊李均祈（右）和蔣為理（左）出勤救心肌梗塞民眾生命。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

天氣忽冷忽熱，血管急遽收縮，容易引發心肌梗塞。新竹縣消防局14日接獲2起疑似心肌梗塞案件，送醫急救診斷為冠狀動脈完全阻塞，成功救回2位民眾性命，巧合的是，這2件都有高級救護技術員（EMTP）出勤。

出勤的高級救護技術員為新豐消防分隊許家瑋、光明高級救護分隊李均祈和蔣為理，3人皆有15年以上的救護經驗。

許家瑋表示，14日中午12時許接獲胸痛救護案件，與同仁蘇子哲到場時，49歲男子主訴胸悶痛，胸部有如被重物壓住、呼吸稍喘，立刻以十二導程心電圖機監測，立刻出現「STEMI」的警訊，將患者送醫。

許家瑋發現患者的家屬很「眼熟」，才發現自己救的人是分隊義消的親哥哥，他說「能以自身的救護技術救到自己人，很欣慰！」

無獨有偶，同一日16時30分，光明高級救護分隊也接獲一起疑似心肌梗塞案件，這名60歲男性患者並無胸痛，而是主訴呼吸急促，感覺「吸不到氣」！

出勤的高級救護技術員李均祈和蔣為理發現，男子有心臟病史且臉色蒼白、冒冷汗並感覺噁心，看起來非常不舒服，懷疑其為心臟不適所引起，以十二導程心電圖機監測後，果然就是心肌梗塞。

竹北東元綜合醫院副院長林鎮宇指出，兩名患者到院後經心電圖判定為急性心肌梗塞，啟動緊急心導管後發現冠狀動脈完全塞住，立即打通阻塞血管並置放支架，恢復良好。

「還好發現得早！」林鎮宇說，患者到院後雖然意識雖然清楚，但因為冠狀動脈完全塞住，在血液無法流動下，心臟很快就可能會停止跳動，產生致命的危險。

林鎮宇肯定出勤的救護人員正確判斷及適宜的處置，將患者資訊即時回報，讓醫院能及早預做準備，透過院前與院後的完美配合，是患者平安出院的關鍵。