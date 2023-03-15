去年8月3日大陸以我國冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚食品外包裝驗出新冠病毒為由，暫停該等品項輸入，今(15)日接獲大陸官方文件指出，已取消冷鏈食品通關時實施新冠病毒的核酸監測檢驗等措施，宣布即日起恢復台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚輸陸。農委會表示，樂見大陸符合國際規範，也將持續將漁產品銷往高端市場。

農委會表示，大陸海關2022年8月以冰鮮白帶魚外包裝及冰凍竹筴魚包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性為由，暫停該等魚貨輸入大陸，我方同月回復陸方，目前科學上未有新冠病毒可透過外包裝傳染到人類證據，另我方對產品包裝隨機抽驗結果新冠病毒核酸均為陰性，已強化水產品及外包裝清潔消毒確保品質衛生。

此外，我方這段期間持續循正式管道向陸方要求諮商，希望早日促使大陸取消禁令，讓兩岸農產貿易不受影響，以保障台灣農民權益。大陸之前的新冠病毒監測並不符合國際標準與做法，農委會樂見大陸修正其作法。

農委會指出，陸方當初以不符國際貿易規範影響兩岸農產貿易，台灣並與美國、澳洲及印度等會員在WTO／SPS委員會共同提出特定貿易關切外，並進行加工凍儲及海外拓銷獎勵等輔導措施，禁止輸陸期間白帶魚產地價格維持穩定，並成功開拓南韓、日本、馬來西亞及美國等新興市場，確保漁民權益不受影響。