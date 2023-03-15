韓國隊連續3屆止步小組賽，隊長金賢洙歸咎於是球員太緊張了，與他們的球技和身體狀況無關。金賢洙對《韓聯社》在內的韓國媒體說：「如果未來要表現得更好，我們必須學會擺脫壓力。」金賢洙今年35歲，照理說他這樣的老將應該是久經大敵了，但他還是認為全隊的心態都不夠穩健。

金賢洙說：「最重要的是創造一個讓球員們更自在的環境，而不是一直讓他們處在贏球的壓力之下，我們都非常努力備戰，每場也都全力以赴，但是我們都太緊張了，沒有辦法發揮全部的實力。」金賢洙自責說，他自己的國際賽經驗較多，但沒能幫上隊友的忙，宣布永遠退出國家隊。

「大家都盡到自己的責任，是我沒有做好隊長的工作。我感謝全體隊友的支持，這不是韓國棒球的末日，我勉勵他們下次要做得更好。」

韓國隊這次的分組並不差，B組雖然有日本隊占走了1個晉級席位，但是澳洲、捷克、中國大陸完全是韓國可以應付的對手，即使他們打不過日本，只要戰勝這3隊一樣可以晉級，外界原先都看好日韓二隊晉級，主要是韓國自己搞砸了打輸澳洲。反倒是A組古巴、荷蘭都是不容易對付的球隊，5支球隊全拚到2勝2負足以說明戰況的慘烈。