高雄市長陳其邁上周結束訪日，今日乘勝追擊，加碼宣布興達港區漁會白帶魚首度進軍銷往日本，並出席興達港區漁會出口日本封櫃記者會，宣布7公噸的白帶魚將在日本超市及電商通路上架銷售！顯見漁會加工品質備受國際市場肯定。同時，感謝漁業署大力協助地方政府和漁會，重申市政府會跟漁民站在一起打開市場，往永續發展的方向走。

陳其邁出席興達港區漁會出口日本封櫃記者會，宣布7公噸的白帶魚將在日本超市及電商通路上架銷售！(高雄市政府提供)

陳其邁在今日封櫃儀式上，重現上週在日本東京食品展獲得滿堂彩的亮點，再度化身超強推銷員，以日語大讚「閃閃發光的白帶魚，一級棒最高」，還推薦日語能力佳的邱志偉立委應該擔任水產大使，邱委員當下也以日語向日本民眾喊話：「高雄漁產是世界一級棒美味！」兩人聯手力推高雄漁產，展現國際化行銷實力。

在高雄市政府與農委會、漁業署與業者多方合力下，興達港區漁會封櫃出口7公噸白帶魚到日本，讓喜愛海鮮的日本消費者品嚐臺灣白帶魚。陳其邁說，參加東京食品展時，高雄水產是「頂港有名聲，下港有出名」，日本人也很喜歡，賣了約臺幣一億元的水產品，他補充，高雄漁船所捕獲的鮪魚就大概佔東京豐洲市場逾四成。另外，針對補助加工設備，其中市府補助茄萣漁會加工設備900萬元，中央漁業署也補助3600多萬。

高雄市政府與農委會、漁業署與業者多方合力下，興達港區漁會封櫃出口7公噸白帶魚到日本，讓喜愛海鮮的日本消費者品嚐臺灣白帶魚。(高雄市政府提供)

陳其邁表示，透過電商、超商就能將高雄水產品直送日本通路，直銷到日本民眾的家中煎煮炒炸。他強調，在臺灣白帶魚是家裡常吃的水產品，相信以高品質、美味的白帶魚，在日本一定能夠深受日本民眾的喜愛，盼讓日本友人吃到臺灣品質最好的白帶魚。