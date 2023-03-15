這樣的空間設計你有看過嗎？一名網友分享大樓裡「雙樓梯」的照片，想知道會如此設計是否有特殊用意，畫面一出，引發熱議，有不少人表示在學校、老舊大樓較容易會看到這種樓梯，除了方便搬運大型家具、家電外，發生緊急狀況時，更能讓人群迅速分流，有網友看了直呼：「保你的命耶！」

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上傳照片，拍攝地點疑似是在某公寓大樓裡，樓梯的正對面竟然還有另一個樓梯，雖然整體看起來相當寬敞，但在地狹人稠的台灣出現這樣的空間使用，讓原PO不禁好奇：「設計成這樣的用意是什麼？」

貼文曝光後，有不少人留言討論，「經費不夠裝電梯」、「當你被鬼追，結果下樓竟發現他在前面樓梯口堵你」、「這個很營區」、「防止摔一次滾到底」、「小時候很喜歡在這樣的公寓玩捉迷藏」、「躲開不想打招呼的鄰居用的」。

有內行網友指出，這是早期建築的防火通道設計，能讓民眾逃難時迅速分流，「剪式樓梯，空間足夠的狀況下，我覺得是最好型態的樓梯」、「動線分流，保你的命耶」、「可以舒緩人流不擁擠，而且搬運大型家具也很好用，不必一直在狹窄空間轉180度」。另外也有人說：「依建築法規，8樓以上建物，必須有2個樓梯，這樣的設計可以節省空間」。