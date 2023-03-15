立委陳椒華去年爆料吹哨者錄音檔，指控鏡電視取得執照過程，疑有府院高層介入施壓，北檢已將NCC主委陳耀祥列為《貪汙治罪條例》、瀆職罪被告。陳椒華表示，陳耀祥應迴避以後鏡電視相關的審查，也可以考慮請辭負責，畢竟NCC是獨立機關，應維持公正性、獨立性。立委賴香伶則說，過去陳耀祥與時任行政院長蘇貞昌兩人都矢口否認，稱沒有任何指示，質疑在國會說謊，也呼籲各個政務官不要服務政治過頭。

陳椒華指出，去年5月通過鏡電視的執照審照爭議蠻大，過去她多次質詢要求陳耀祥查鏡電視的金流，NCC不僅拖延，也沒給出明確回應，令她感到遺憾，如今陳耀祥被列為被告，陳應迴避往後鏡電視相關審查，也可以考慮請辭負責，畢竟NCC是獨立機關，應維持公正性、獨立性。

她強調，質詢鏡電視案是希望媒體新聞環境健康、不被操縱，NCC身為獨立機關，10年來唯一通過的審照卻爆出諸多爭議，希望透過檢調調查，將相關金流調查清楚，給國人一個交代。

陳椒華提及，鏡電視還有許多案件在NCC審查當中，事關重大，今天上午她和立委邱顯智在交通委員會提出臨時提案，要求陳耀祥應該依照《公職人員利益衝突迴避法》、《國家通訊傳播委員會委員會議事要點》迴避審查，但很遺憾的陳耀祥認為自己完全不知道被列被告一事，也以未被傳訊為由，認為不應迴避，而該臨時提案後來也未被處理。

陳椒華強調，政府機關首長被檢方列為貪瀆被告的嚴重性不言而喻，陳耀祥應自行迴避鏡電視的審查案，而非被動等待別人要求。

賴香伶指出，先前傳出錄音檔後她有質詢，陳耀祥與蘇貞昌兩人都矢口否認，稱沒有任何指示，在國會殿堂都都很直截了當說沒有，但檢方有起訴，陳耀祥變成被告，代表應該有相當證據，陳作為獨立機關的主委，是否違背職務，甚至在國會上做不真實的陳述或說謊，都應列為檢方偵訊時的參考依據。

賴香伶說，如果陳耀祥介入審照，對電視台成立等程序偏頗護航，當然是不應該的，陳耀祥不應對工作有政治考慮，逾越分際，希望各個政務官不要服務政治過頭，不要變成打手，還是希望檢方勿枉勿縱、查個詳細，讓社會得到明確答案，不要總是「高高提起，輕輕放下」。

她也炮轟，執政黨很多政務官都服務政治過頭，民眾觀感非常差，也對機關的獨立性大打折扣，內閣有幾位政治性格很強烈，對政策辯護都較無專業性，政治攻防能力倒是很強，市井小民都看得懂，喊話其他政務官應好好做事，剩下任期該多為人民著想，提出好的政策落實執行，政治攻防少一點。